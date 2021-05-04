وفاة المطرب المصري ماهر العطار عن عمر يناهز 83 عاما/ فيديو

أعلن مساء امس الإثنين، وفاة المغني ماهر العطار عن عمر يناهز 83 عاما بعد صراع مع المرض.

وكتب فهد العطار ،نجل شقيق الفنان خبر الوفاة في منشور على “فيسبوك”، وجاء فيه: “انتقل إلى رحمة الله تعالى عمي المطرب ماهر العطار، السلام أمانة لأبويا، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، وداعا عميد عائلة الفن والعطارين برجاء الدعاء”.

وبحسب موقع “في الفن” من المقرر تشييع جنازته، اليوم الثلاثاء من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر.

ولفت الموقع إلى أن الفنان الراحل قضى أيامه الأخيرة بالمستشفى إثر التهاب في الشعب الهوائية وضيق في التنفس.

وماهر العطار مواليد عام 1939، واشتهر بالأغاني الشعبية ومن أشهرها : “مين يامن لك مين” “ورد الجناين” و”افرش منديلك” و”داب قلبي” و”الصبر طيب”.

وشارك في العديد من الأفلام منها “احترسي من الحب” و”أنا وأمي” و”حب وحرمان”، وعُرف أيضاً بنشاطه النقابي وتولى مناصب نقابية في نقابة الموسيقيين أكثر من مرة.

وكان الفنان العطار تعرض لوعكة صحية شديدة، تم نقله على أثرها إلى أحد المستشفيات، وتم تلقى العلاج اللازم الذى أدى إلى تحسن حالته الصحية خلال الساعات القليلة الماضية،

وكشف ابنه المطرب أحمد العطار، فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع” عن تعرض والده تعرض لوعكة صحية شديدة، حيث عانى من ضيق فى التنفس بشكل قوى ونقل سريعا بالإسعاف على المستشفى.

وتابع أحمد العطار: “كنت خايف جدا على والدى لأن المنظر كان بشع، وقلت خلاص والدى بيروح منى وبينتهى خلاص، بعد تعرضه لضيق تنفس شديد ونقلناه إلى مستشفى تابع لتأمين نقابة المهن الموسيقية، ولحقوه بوضعه على الأكسجين، كما نقلوا له دم لأنه يعانى من أنيميا”.

وأضاف: “بوجه الشكر إلى أشرف زكى الذى وقف معنا منذ البداية ولم يتأخر لحظة، كما أوجه الشكر إلى هانى شاكر ونادية مصطفى بعد وقوفهم معنا، حيث قام بالاتصال بالمسئولين، وتم علاج والدى على نفقة الدولة، وبالتالي تم نقله إلى معهد ناصر.. بشكر كل اللى سأل على والدى وربنا يديله الصحة”.