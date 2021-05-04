قيادة جديدة للبنك الأردني الكويتي

انتخبت الهيئة العامة العادية لمساهمي البنك الأردني الكويتي أعضاء مجلس إدارة البنك لدورته الجديدة (2021 – 2024)، حيث انتخب ناصر أحمد اللوزي رئيسا للمجلس، وفيصل حمد العيار، نائبا للرئيس.

كما انتخبت الهيئة العامة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، الأعضاء غير المستقلين في المجلس، شركة الروابي المتحدة القابضة/ الكويت، يمثلها طارق عبد السلام، شركة مشاريع الكويت القابضة/ الكويت، يمثلها مسعود جوهر حيات، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، يمثلها مروان عوض ونضال القبح، وشركة أوديسي لإعادة التأمين/ الولايات المتحدة يمثلها بيجان خسروشاهي، وعن فئة الأعضاء المستقلين تم انتخاب مروان المعشر، وصفوان طوقان، وناديا عبدالرؤوف الروابدة، وهاني الهنيدي، وعمر الجازي.

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