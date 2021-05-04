صباح.. دخلت موسوعة جينيس واحبت الشهرة والمرح والحياة الحرة

الشحرورة هي أيقونة من أيقونات الفن العربي عامة واللبناني خاصة، اشتهرت بألقاب كثير منها الشحرورة والصبوحة وصوت لبنان، بينما اسمها الحقيقي هو جانيت جرجس غالي واشتهرت باسم صباح.

دخلت صباح موسوعة جينيس كأكبر إرث فني في التاريخ، ولها عدد كبير من الأفلام أكثر من 85 فيلما, بالإضافة لعدد كبير من الأغاني بما يزيد عن 3500 أغنية و27 مسرحية لبنانية.

في تجربة فريدة من نوعها على الصحف المصرية، قامت مجلة أخر ساعة بالاتفاق مع الدكتور مصطفى فهمي على تحليل شخصيات الفنانين، من خلال جلسات لقاءاتها مع الفنانين بحضوره وبدون علمهم حتى يكشفوا كل تفاصيل حياتهم، وقد تم نشر هذه التجربة على صفحات المجلة في 28 فبراير 1962:

البداية كان بسؤال صباح عما تتمناه في حياتها الفنية وحياتها الشخصية؟

قالت إنها حققت كل ما تتمناه؛ حيث كانت تحلم بأن تصبح نجمة مشهورة وهذا حدث بالفعل, ورغم ان هذه الشهرة زائلة إلا أنها لا تفكر في هذا الموضوع لأنه متعب.

كما تتمنى أن تحافظ على هذه الشهرة وأن يحفظ الله زوجها أنور منسي, وتعشق ابنتها هويدا الى حد إنها مستعدة أن تتحمل بدلا منها أي أذى او ضرر.

– وبسؤالها ما الذى يحطم الزواج؟ قالت الخيانة.

– وماذا عن الغيرة؟

قالت إنها لا تحب الغيرة دون عقل، فهي تراعى شهرة زوجها وأن له معجبات لأن إذا انتابها شعور بالغيرة سوف يهدم حياتهم الزوجية.

– وعن سبب اختيار الشحرورة الأغاني المرحة دائما؟

قالت إنها تلائم ذوق الجمهور وهي تلبي طلبات الجمهور وليس لها علاقة بشعور الفنان, فالفنان يعيش مع الأغنية.

_ماذا ترى في الحلم؟

قالت إنها تحلم بأنها تسبح في بركة ماء به سمك أخضر, وأحيانا تحلم أنها تسير وسط الحقول خضراء.

– الغضب عند الشحرورة؟

قالت إنها سريعة الغضب، لكن قلبها أبيض

_هل تحبين المدح في شخصيتك؟

أجابت لا أحب المديح لكن أحيانا أتقبله

وختمت كلامها بالقول أنها تعاقب من أساءوا إليها بطريقتها الخاصة، وهي أن تتجاهلهم ولا تسأل عنهم.

وقد كتب الدكتور النفسي تحليلا لشخصية صباح قال فيه إنها مغلقة أثناء الحديث, وتحليلها شخصيا يكون من الحلم الذي ذكرته أنها تسبح مع سمك أخضر، فهي تحب أن تكون حرة أكثر ولا تخضع للسيطرة, فصباح تغرم بنفسها, ورغم إنكارها أنها تحب المدح إلا أنها تحب الإطراء والمديح والثناء عليها.

وقال: لقد اتضح أنها شخصية إنسانية فهي أم وتقدس الأمومة وتتفانى في سبيل سعادة ابنتها.. علاوة على إن حياتها عبارة عن سلسلة من الصداع، وسبب هذا الصداع هو المحيطين بها.