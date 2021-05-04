صباح.. دخلت موسوعة جينيس واحبت الشهرة والمرح والحياة الحرة

استقرار.. وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء عن تسجيل 30 وفاة و1530 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 715,703
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