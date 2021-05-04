استكمالا لدور اسرائيل الاحتلالي.. جيش اردوغان يحتل مواقع استراتيجية واسعة شمال العراق مثلما فعل في شمال سوريا
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بعد تحذيرها مرارا من خرف القانون.. السلطات الأردنية تعتقل المعارضة السورية حسنة الحريري وتنقلها إلى مخيم الأزرق
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