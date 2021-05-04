استكمالا لدور اسرائيل الاحتلالي.. جيش اردوغان يحتل مواقع استراتيجية واسعة شمال العراق مثلما فعل في شمال سوريا
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انتفاضة القدس مستمرة.. إصابة عشرة فلسطينيين باعتداء قوات الاحتلال على أهالي “الشيخ جراح”/ فيديو
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