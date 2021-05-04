استقرار.. وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء عن تسجيل 30 وفاة و1530 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 715,703

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 30 وفاة و1530 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8955 وفاة و715703 إصابات.

وثد توزعت الإصابات الجديدة على 549 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 203 حالات في محافظة الزرقاء، 194 حالة في محافظة إربد، منها 103 حالات في الرمثا، 121 حالة في محافظة البلقاء، 84 حالة في محافظة العقبة، 83 حالة في محافظة المفرق، 67 حالة في محافظة معان، منها 21 حالة في البترا، و61 حالة في محافظة الكرك، و45 حالة في محافظة الطفيلة، و45 حالة في محافظة عجلون، و42 حالة في محافظة جرش، و36 حالة في محافظة مأدبا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 12321 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخلت اليوم إلى المستشفيات 140 حالة، فيما غادرت 133 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1202 حالة.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 21 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 43 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 30 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 24 بالمئة، بينما وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 42 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي 21 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 13 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 18 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 16 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 3209 حالات شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 694427 حالة.

وأضاف أن 19676 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 6763398 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 78ر7 بالمئة، مقارنة النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 89ر7 بالمئة.