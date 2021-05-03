وزارتا التربية والصحة تطلقان حملة وطنية لتطعيم المعلمين غدا

تطلق وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وخلية الازمة يوم غد الثلاثاء، حملة التطعيم للمعلمين في القطاعين العام والخاص ضد فيروس كورونا استعدادا للعودة الآمنة للمدارس في بداية العام الدراسي المقبل 2022/2021.

وقالت أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات لوكالة بترا اليوم الاثنين، إن الحملة ستنطلق يوم غد في العاصمة عمان، ويوم الخميس المقبل في بقية محافظات المملكة، مبينة أن الحملة ستشمل المعلمين المسجلين على المنصة الخاصة بالتعطيم https://vaccine.jo .

وبينت أن الوزارة، خصصت 4 مراكز تطعيم للمعلمين في العاصمة عمان، وهي مدرسة الملك عبد الله للتميز/ القويسمة، ومدرسة الإسراء الأساسيَّة المختلطة/ قصبة عمَّان، ومدرسة تلاع العلي الثانويَّة للبنات/ لواء الجامعة، ومدرسة الإمام مالك الثانويَّة للبنين – جبل القصور/ لواء ماركا.

ولفتت إلى أن كل مركز سيتوفر فيه 6 لجان تطعيم من وزارة الصحة، ووفق الترتيب الابجدي والمواعيد المحددة في الجدول.

واوضحت الدكتورة قبيلات، أن مديريات التربية والتعليم في الميدان، بدأت اليوم، وبناء على طلب الوزارة، بتجهيز مركزي تطعيم في كل مديرية لبدء حملة التطعيم للمعلمين اعتبارا من الخميس.

وقالت إن الوزارة اشترطت توفر 6 غرف صفية في كل مركز في مديريات التربية والتعليم في الميدان، مجهزة بأجهزة حاسوب في كل غرفة وثلاجة لحفظ المطاعيم، وقاعة انتظار مزودة بعدد كاف من المقاعد، ومواقف للسيارات، بالإضافة إلى توفير المعقمات ومتطلبات السلامة العامة.

وجددت الوزارة دعوتها لجميع المعلمين للمبادرة بالتسجيل على المنصة الخاصة بالتطعيم، في الوقت الذي اكدت فيه أن حملة التطعيم تشمل زوجات المعلمين وازواج المعلمات.