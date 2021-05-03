الضفة على ابواب انتفاضة.. جيش الإحتلال يدفع للضفة بفرقة عسكرية تحسبا لوقوع عمليات جديدة على غرار عملية زعترة
أهم العناوين
جرينتش+2 01:56
الضفة على ابواب انتفاضة.. جيش الإحتلال يدفع للضفة بفرقة عسكرية تحسبا لوقوع عمليات جديدة على غرار عملية زعترة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني