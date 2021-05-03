اعطاء عطوة اعتراف للجاهة الخاصة بتطويق ابعاد جريمة الجويدة

توجهت جاهة عشائرية بقيادة الشيخ طراد الفايز إلى حي الطفايلة، لطلب عطوة اعتراف على خلفية مقتل شابين من الربيحات باطلاق نار خلال مشاجرة بحي الباير في الجويدة قبل أيام.

وبين الفايز إن الحادثة فردية ومشينة، وان الجاهة موافقة على مطالب ابناء الطفايلة.

ورد على الجاهة الوزير الأسبق الدكتور صبري الربيحات ، مبينا ان الاعتداء على شابين اعزلين من قبل 16 شخصاً بواسطة أسلحة أوتوماتيكية، هو ما أزعجهم خاصة أنها تمت بدم بارد وفي الشارع العام وبساحة عامة.

وأعرب عن أمله بمحاصرة الحادثة والوصول لإلحاق اقسى العقوبات بمن ارتكب هذا الفعل الشائن.

وأعلن الموافقة على اعطاء عطوة اعتراف لحين صدور الحكم.

وقد اشترط الربحيات عدة أمور، ابرزها عدم توكيل محام للدفاع عن القتلة، واجلاء المتهمين واسرهم بهذه الحادثة من محافظتي العاصمة والطفيلة.

وأجاب الفايز بالموافقة على شروط الربيحات.