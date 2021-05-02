عمرها 60 عامًا.. جيش الاحتلال يطلق النار على سيدة فلسطينية بزعم محاولتها طعن جنوده جنوبي بيت لحم/ فيديو

أصيبت برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، امرأة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن جنوبي بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.

وادّعت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن المرأة الفلسطينية (60 عامًا) قد حاولت مهاجمة جنود الاحتلال بسكين على مفرق غوش عتصيون.

وذكرت الصحيفة أن الفلسطينية من قرية حوسان قرب ببيت لحم، ونُقلت بحالة خطيرة إلى مستشفى شعاري تسيديك في القدس المحتلة.

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#شاهد: جيش الاحتلال الإسرائيلي يُطلق النار على مُسنّة فلسطين عند حاجز "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم ويُصيبها خطيرة. pic.twitter.com/eMlyjW8nsb — Newpress|نيو برس (@NewpressPs) May 2, 2021