عمرها 60 عامًا.. جيش الاحتلال يطلق النار على سيدة فلسطينية بزعم محاولتها طعن جنوده جنوبي بيت لحم/ فيديو
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جرينتش+2 11:22
عمرها 60 عامًا.. جيش الاحتلال يطلق النار على سيدة فلسطينية بزعم محاولتها طعن جنوده جنوبي بيت لحم/ فيديو
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