عمرها 60 عامًا.. جيش الاحتلال يطلق النار على سيدة فلسطينية بزعم محاولتها طعن جنوده جنوبي بيت لحم/ فيديو
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ضمن جولة في 4 دول عربية.. وفد أمريكي رفيع يزور الاردن لبحث الشراكة الاستراتيجية وأجندة الإصلاح الاقتصادي
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