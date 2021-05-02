ضمن جولة في 4 دول عربية.. وفد أمريكي رفيع يزور الاردن لبحث الشراكة الاستراتيجية وأجندة الإصلاح الاقتصادي

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، امس السبت، أن وفدا دبلوماسيا وأمنيا يبدأ اليوم جولة خارجية تشمل الإمارات والأردن ومصر والسعودية وتستمر حتى 7 أيار/مايو، لبحث عدد من القضايا الإقليمية.

وجاء في بيان الخارجية الأميركية أن “وفدا مشتركا يتألف من مستشار وزارة الخارجية الأميركي ديريك شوليت، ومنسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك، وكذلك القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، ونائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول، سوف يسافر إلى الشرق الأوسط في الفترة من 1 إلى 7 مايو”.

وأضاف البيان أن الوفد “سيزور أبو ظبي وعمّان والقاهرة والرياض، ويلتقي الوفد بكبار المسؤولين الحكوميين لتأكيد العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وشركائنا الإقليميين”.

وأوضح البيان أن الوفد “سيناقش في أبوظبي القضايا الإقليمية، ويسعى إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والإمارات، بما في ذلك من خلال التعاون لمكافحة تغير المناخ وتعزيز الطاقة النظيفة”.

وفي عمّان، “سيبحث الوفد مع المسؤولين القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز الشراكة طويلة الأمد والاستراتيجية للولايات المتحدة مع المملكة الأردنية الهاشمية، ومناقشة التقدم المستمر في أجندة الإصلاح الاقتصادي للبلاد”. بحسب البيان.

أما في مصر فقد أشار البيان إلى أن الوفد “سيناقش العلاقات الثنائية والأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي وحقوق الإنسان”.

وفي الرياض، “ستؤكد الولايات المتحدة دعمها لأمن المملكة العربية السعودية وتناقش الدبلوماسية الجارية للتوصل إلى حل تفاوضي سلمي للصراع اليمني”.

وأضاف البيان “سيناقش الوفد في السعودية أيضا ملف حقوق الإنسان، وجهود المملكة العربية السعودية لتحديث وتنويع اقتصادها والتعاون المناخي بيننا”.