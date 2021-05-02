“صُلح عمَّان” تستمع لشهادة أطباء تخدير بقضية مستشفى السَّلط

استمعت محكمة صُلح جزاء عمَّان لشهادة طبيبين متخصصين بالتَّخدير في قضية نفاد الأوكسجين من مستشفى السَّلط الحكومي، التي وقعت منتصف شهر آذار الماضي، ويحاكم بها 13 متهمًا.

وعقدت المحكمة، اليوم الأحد، جلستها الحادية عشرة، برئاسة القاضي عُدي فريحات، وحضرتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى شاهدي نيابة عامة ليرتفع عدد الشهود المستَمع إليهم حتى الآن إلى 19 شاهدًا.

وحضر موكلو الدِّفاع عن المتهمين والمدعي العام المختص والذين ناقشوا الشاهدَين.

وتعقد المحكمة جلستها المقبلة يوم الخميس المقبل؛ لاستكمال الاستماع لشهود النيابة العامة والذين من المتوقع أن يصل عددهم إلى 49 شاهدا.

ويحاكم في القضية المنظورة أمام المحكمة 13 متهمًا، أوقفتهم النيابة العامة وأخلت سبيلهم المحكمة بعد أن أتموا المدَّة القانونية للتوقيف والبالغة 30 يوما.

يُذكر انَّ نفاد مادة الأوكسجين من الخزانات التَّابعة لمستشفى السَّلط الحكومي، تسبب بوفاة سبعة أردنيين، وتحركت النيابة العامة للتحقيق في القضية وأوقفت على إثرها 13 شخصًا من بينهم مسؤولون في وزارة الصِّحة.

ونقلت القضية الى محكمة صُلح جزاء عمَّان وبدأت عقد جلساتها اسبوعيا وبمعدل جلستين اسبوعيا.

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