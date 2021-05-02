صيف مبكر.. أجواء حارة بأغلب مناطق المملكة طوال الاسبوع الحالي

تبقى درجات الحرارة اليوم الأحد، أعلى من معدلاتها الاعتيادية بنحو 4-5 درجات مئوية، وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً في السهول والبادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الاثنين، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء خلال ساعات النهار معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً في مناطق السهول والبادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتسود خلال ساعات الليل أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ يوم الثلاثاء، ارتفاع آخر طفيف على درجات الحرارة، وتكون أعلى من معدلاتها الاعتيادية بنحو 6-7 درجات مئوية، لتصبح الأجواء خلال ساعات النهار حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق.

وتبقى الأجواء خلال ساعات ليل الثلاثاء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتبقى الأجواء الأربعاء، خلال ساعات النهار حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، وتتحول في ساعات الليل الى لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 31 – 19 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 16، وفي مرتفعات الشراة 28 – 14، وفي مناطق البادية 34 – 17، وفي مناطق السهول 31 – 19، وفي الاغوار الشمالية 38 – 20، وفي الأغوار الجنوبية 38 – 23، وفي البحر الميت 38 – 23، وفي خليج العقبة 39 – 24 درجة مئوية

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