انخفاض متواصل.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد تسجيل 26 وفاة و824 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 712,901
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تداعياتُ إلغاءِ الانتخاباتِ الفلسطينيةِ.. الموقف الشعبي
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