انخفاض متواصل.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد تسجيل 26 وفاة و824 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 712,901

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 26 وفاة و824 إصابة بفيروس كورونا في المملكة اليوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8897 وفاة و712,901 إصابة.

وقد توزعت الإصابات الجديدة على 288 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 181 حالة في محافظة الزرقاء، 85 حالة في محافظة إربد، منها 8 حالات في الرمثا، 75 حالة في محافظة الطفيلة، 45 حالة في محافظة المفرق، 36 حالة في محافظة الكرك، 24 حالة في محافظة مأدبا، 24 حالة في محافظة معان، منها 3 حالات في البترا، 23 حالة في محافظة عجلون، 19 حالة في محافظة جرش، 13 حالة في محافظة البلقاء، 11 حالة في محافظة العقبة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 15485 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 122 حالة، فيما غادرت 138 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1302 حالة.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 21 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 43 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 27 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 27 بالمئة، بينما وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 42 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 22 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 15 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 18 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 19 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 3509 حالات شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 688519 حالة.

وأضاف أن 13244 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 6727600 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 22ر6 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 43ر7 بالمئة.