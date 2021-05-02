انخفاض متواصل.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد تسجيل 26 وفاة و824 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 712,901
أهم العناوين
جرينتش+2 10:01
اصابة 3 مستوطنين اسرائيليين في عملية اطلاق نار من سيارة مسرعة قرب حاجز زعترة بمنطفة نابلس/ فيديو
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني