كورونا تكبد الملكية الأردنية خسائر تقارب 161 مليون دينار العام الماضي

نصرة للدين والوطن.. 60 ألف فلسطيني يؤدون اليوم صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك
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جرينتش+2 08:52
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