الضفة على ابواب انتفاضة.. جيش الإحتلال يدفع للضفة بفرقة عسكرية تحسبا لوقوع عمليات جديدة على غرار عملية زعترة
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جرينتش+2 10:39
قدوة لكل العرب.. الكويت تباشر ضرب غول الفساد في رأسه ونقاط قوته، وليس ذيوله وهوامشه
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