رب ضارة نافعة.. ابتكار عقار للسرطان يعتمد على لقاح مضاد لكورونا

يتم إنشاء لقاحات عدوى فيروس كورونا باستخدام الحمض النووي البشري، وهذا يسمح للجهاز المناعي بمكافحة المرض بشكل أفضل بعد حقن الدواء.

وقد اقترح باحثون في جامعة واشنطن استخدام نفس الطريقة لإنتاج عقار للسرطان.

عند إنشاء لقاح ضد كوفيد-19 ، يتم استخدام المعلومات الجينية “العامة”، والتي يتعرف عليها الجهاز المناعي لأي شخص. في حالة عقار السرطان، يُقترح استخدام نفس الطريقة، ولكن مع تخصيص الحمض النووي لكل مريض.

وجاء في بيان الباحثين على موقع الجامعة: “أخذنا عينة من الورم من أحد مرضانا المصابين بسرطان الكبد المتقدم وطورنا دواءً يعتمد على معلومات وراثية فريدة. هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام لقاح الحمض النووي. وفقًا لبياناتنا، أعطى الجهاز المناعي للمريض الاستجابة التي توقعناها”.

وقد لاحظ العلماء أن الحمض النووي من الأورام السرطانية يستخدم لصنع مثل هذا الدواء. وبالتالي، فإن عمل الدواء موجه حصريًا للخلايا المصابة بالسرطان ولن يؤذي الجسم.