بعد ساعات على مقتل عشرات اليهود في احتفال ديني بجبل ميرون.. اندلاع حريق كبير في مصفاة النفط بمدينة حيفا/ فيديو
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حملة على بقايا الفكر الاخواني في احدى الجامعات السعودية تسفر عن شطب 70 كتابا ومرجعا
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