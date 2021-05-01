تطورات الحالة الصحية لـ”سمير غانم ودلال عبد العزيز”/ فيديو



طلب الإعلامي رامي رضوان من رواد صفحته على موقع فيس بوك الدعاء للفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز بعد إصابتهما مؤخرا بفيروس كورونا ونقلهما لأحد المستشفيات.

ونشر رامي تدوينة عبر صفحته قال فيها: أشكر كل من حاول التواصل.. وأرجو التماس العذر؛ للأسف أصيب بكورونا منذ أيام أغلى وأحب وأنقى الناس حبايبي أ. سمير غانم، وأ. دلال عبد العزيز، وهما في المستشفى حاليا لتلقي الرعاية اللازمة.

وعلى جانب آخر، كشف الإعلامي عمرو أديب تفاصيل الحالة الصحية لهما حيث قال: “عائلة الفنان سمير غانم أصيبت بفيروس كورونا”. وتابع: إيمي ودنيا وحسن الرداد تحسنت حالتهم.

وأكد أن هناك قلقا شديدا على الحالة الصحية لـدلال عبد العزيز وسمير غانم، وشدد على أن دلال عبدالعزيز في العناية المركزة منذ 8 أيام بينما تم نقل سمير غانم إلى المستشفى؛ لأن حالته لم تعد تصلح للعزل في البيت.

وقد وجهت الفنانة منة فضالي عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير “انستجرام”، رسالة إلى الفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

ونشرت منة فضالي صورة للثنائي معلقة عليها قائلة: “ربنا يشفيكم ويعافيكم يا رب دعواتكم للاستاذه العظيمه دلال عبد العزيز و سيد المسرح والكوميديا الاستاذ سمير غانم دعواتكم بالشفاء.. وربنا يشفي كل مريض يا رب.. المرض زايد جدا يا جماعه خلو بالكم من نفسكم علشان أهلكم #كورونا”.

وكان الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، أعلن إصابة حماه الفنان سمير غانم وحماته الفنانة دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا ونقلهما للمستشفى.

وكتب رامي رضوان قائلا: “أشكر كل من حاول التواصل، وأرجو التماس العذر”.

وأضاف: “للأسف أصيب بكورونا منذ أيام أغلى وأحب وأنقى الناس حبايبي سمير غانم ودلال عبد العزيز.. وهما في المستشفى حاليا لتلقي الرعاية اللازمة، أرجو من حضراتكم الدعاء لهما”.

وتشارك الفنانة دلال عبد العزيز، في سباق دراما رمضان الجاري، من خلال مسلسل ملوك الجدعنة، بطولة الفنان مصطفى شعبان وعمرو سعد.