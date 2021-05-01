انخفاض ملحوظ.. وزارة الصحة تعلن اليوم السبت تسجيل 35 وفاة و704 إصابات بالكورونا ليصبح العدد الكلي 712,077
أهم العناوين
جرينتش+2 08:53
تطورات الحالة الصحية لـ”سمير غانم ودلال عبد العزيز”/ فيديو
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني