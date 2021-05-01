بعد إصابتها بكورونا.. تحسن حالة المناضلة جميلة بوحيرد

تتواجد المناضلة الجزائرية الكبيرة جميلة بوحيرد منذ أسبوع بالمستشفى الجامعي “مصطفى باشا” بالجزائر العاصمة، بعد أن أصيبت بفيروس كورونا المستجد.

وفي اتصال هاتفي مع موقع “سكاي نيوز عربية”، قالت بوحيرد: “سأتحسن بإذن الله، سلامي لكل الشعب الجزائري والعربي وكل من يسأل عني”.

وأضافت بوحيرد، البالغة من العمر 85 عاما، وعلامات الإرهاق ظاهرة على صوتها: “شكرا للطاقم الصحي في المستشفى، لقد اهتموا بي كثيرا. أطباء الجزائر لديهم كفاءة وأنا أثق بهم”.

ويأمل المقربون من بوحيرد أن تغادر المستشفى غدا الأحد أو الاثنين، مع استمرار تحسن حالتها الصحية التي تبدو إلى حد الآن مستقرة.