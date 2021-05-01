انخفاض ملحوظ.. وزارة الصحة تعلن اليوم السبت تسجيل 35 وفاة و704 إصابات بالكورونا ليصبح العدد الكلي 712,077

سجلت في المملكة 35 وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا ، و704 إصابات جديدة ؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 712,077 إصابة، وفق موجز إعلامي صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، السبت.

كما سُجّلت (35) وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (8871) .

وقد بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة 7.43%، مقارنة مع (8.03%) يوم الجمعة، فيما أجري (9,472) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,714,356) .

كما بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (2507) حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (685,010) .

ويبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (18,196) ، بينما يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (166) ، فيما غادرت (141) ، فيما يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1346) حالة.

وبالنسبة للقدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، في إقليم الشمال؛ بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل: 22%، نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 44%، ونسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 27%.

وفي إقليم الوسط، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل: 28%، نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 44%، ونسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 23%.

أما في إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل: 15%، نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 21%، ونسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 20%.

وتوزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي: (261) في محافظة العاصمة عمّان، (175) في محافظة إربد، منها (32) في الرمثا، (48) في محافظة الزرقاء، (45) في محافظة المفرق، (44) في محافظة معان، منها (23) في البترا، (40) في محافظة البلقاء، (25) في محافظة جرش، (23) في محافظة مأدبا، (17) في محافظة الطفيلة، (12) في محافظة العقبة، (8) في محافظة عجلون، و(6) في محافظة الكرك.