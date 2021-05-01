التعليم العالي تتابع قضية الطلبة الأردنيين بجامعة التعليم المستمر الكازاخستانية

يواصل وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد أبو قديس متابعة قضية الطلبة الأردنيين الدارسين في جامعة التعليم المستمر الكازاخستانية، بحسب الناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب.

وأضاف الخطيب، أن الوزير أبو قديس تواصل هاتفياً مع السفير الأردني في كازاخستان والذي يعمل بجهد كبير لحل مشكلة هؤلاء الطلبة مع السلطات الكازاخستانية.

وتوقع الخطيب، أن يتم الاعلان نهاية هذا الأسبوع عن آليات سيتم الاتفاق عليها لترتيب أوضاع هؤلاء الطلبة بما فيهم الطلبة الخريجين، مطمئناً الطلبة وذويهم بأن الوزارة لن تدخر جهداً في سبيل المحافظة على حقوقهم الأكاديمية.

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