نصرة للدين والوطن.. 60 ألف فلسطيني يؤدون اليوم صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك
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وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة تسجيل 35 وفاة و1556 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 711,373
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