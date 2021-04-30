وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة تسجيل 35 وفاة و1556 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 711,373

سجلت في المملكة 35 وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا ، و1556 إصابة جديدة ؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 711373 إصابة، وفق موجز إعلامي صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، اليوم الجمعة.

وقد وصل إجمالي عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 8836 بعد وفاة 35 مصابا.

وبلغت نسبة الفحوص الإيجابية قرابة 8.03%، مقارنة مع 9.07% يوم الخميس.

وأُجري 19377 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوص 6704884 فحصاً.

وبلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات ليوم الجمعة 1596 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 682503 حالات.

ووصل عدد الحالات النشطة حاليّا إلى 20034 حالة.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت الجمعة إلى المستشفيات 132 حالة، فيما غادرت 193 حالة.

وبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّد إصابتها التي تتلقى العلاج في المستشفيات إلى 1357 حالة.

وبشأن القدرة الاستيعابية للمستشفيات، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 23%، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 44%، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي 28%، في إقليم الشمال.

وفي إقليم الوسط بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 27%، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 44%، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي 25%.

أما في إقليم الجنوب، وصلت نسبة إشغال أسرّة العزل إلى 15%، ونسبة إشغال أسرة العناية الحثيثة إلى 19%، ونسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي إلى 16%.

وتوزّعت حالات الإصابة الجديدة على 695 في محافظة العاصمة عمّان، و280 في محافظة إربد، منها 91 في لواء الرمثا، و177 في محافظة الزرقاء، و94 في محافظة البلقاء، و83 في محافظة المفرق.

وكذلك 59 في محافظة عجلون، و43 في محافظة مأدبا، و33 في محافظة العقبة، و29 في محافظة جرش، و25 في محافظة الطفيلة، و23 في محافظة الكرك، و15 في محافظة معان، منها 2 في لواء البترا.