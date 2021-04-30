وزارة الخارجية تؤكد متابعتها اوضاع الاردنيين في الهند

أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أنها تتابع بالتعاون مع السفارة الاردنية في نيودلهي، أوضاع الاردنيين في الهند .

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، ضيف الله الفايز، أنه تم توثيق 3 إصابات بكورونا سجلت بين الأردنيين المقيمين في الهند وتابعتهم السفارة الاردنية حتى تماثلوا للشفاء، مؤكدا عدم الابلاغ عن وفيات بين الأردنيين هناك حتى الآن جراء فيروس كورونا المتحور .

ودعا الفايز الاردنيين المقيمين في الهند الى التواصل مع السفارة الاردنية هناك وتزويدها ببياناتهم وأماكن تواجدهم حتى يتسنى لها متابعتهم والبقاء على اتصال معهم.

واشار الى أن غالبية الأردنيين المقيمين في الهند غادروها في الأيام الماضية، موضحا أن عددهم هناك لا يتجاوز 100 شخص

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