قرار محمود عباس بتعطيل الانتخابات يثير رفض حركة حماس وباقي القوى والفصائل، ويُشعل غضب الشارع الفلسطيني
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جرينتش+2 11:15
هل تتحول هبَّة القدس إلى انتفاضةٍ فلسطينيةٍ ثالثةٍ؟
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