هجوم صيفي.. طقس حار بأغلب مناطق المملكة اليوم وغدًا

قرار محمود عباس بتعطيل الانتخابات يثير رفض حركة حماس وباقي القوى والفصائل، ويُشعل غضب الشارع الفلسطيني
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