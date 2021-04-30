نقل سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز للمستشفى بعد إصابتهما بالكورونا

ذكرت جريدة “اليوم السابع” المصرية، أن النجم الكبير سمير غانم، وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز قد دخلا المستشفى، بعد إصابتهما بفيروس كورونا، حيث دخل الفنان الكبير سمير غانم أمس الخميس أحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين.

اما دلال عبد العزيز فقد دخلت أحدى المستشفيات الخاصة على طريق جسر السويس منذ 4 أيام، بعد تدهور حالتها واصابتها بضيق فى التنفس، ليتم وضعها على جهاز الأكسجين وأخذ بروتوكول العلاج اللازم، بعد إيجابية المسحة الثانية لها، حيث ترافقها ابنتها دنيا سمير غانم التي تعافت في وقت سابق من الفيروس اللعين.