قرار محمود عباس بتعطيل الانتخابات يثير رفض حركة حماس وباقي القوى والفصائل، ويُشعل غضب الشارع الفلسطيني
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جرينتش+2 11:15
مصرع 44 يهوديا واصابة 150 آخرين إثر تدافع خلال حفل ديني في جبل الجرمق قرب صفد/ فيديو
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