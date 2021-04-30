نصرة للدين والوطن.. 60 ألف فلسطيني يؤدون اليوم صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك
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لهذا السبب بكت فاتن وشادية وتبعهما المخرج حسن الإمام
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