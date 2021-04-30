قرار محمود عباس بتعطيل الانتخابات يثير رفض حركة حماس وباقي القوى والفصائل، ويُشعل غضب الشارع الفلسطيني
أهم العناوين
جرينتش+2 01:53
قناديل الأسرى تضيء سماء نابلس.. أمسية رمضانية بعنوان “حروف مضيئة في عتمة الزنازين”
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني