ضبط عدد من متجمّهرين قاموا بأعمال شغب في الجويدة

قال مصدر أمني إن تجمعا لذوي متوفين إثر مشاجرة حدثت قبل أيام، قد تجمعوا في حي الباير بمنطقة الجويدة جنوبي العاصمة.

وبين أن المتجمعين قاموا بأعمال شغب، ما استدعى التدخل والتعامل معهم

وأضاف أنه قد تم ضبط عدد منهم.