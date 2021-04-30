تثبيت أسعار البنزين بشقيه والديزل والكاز والغاز لشهر ايار المقبل

قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وللشهر الثاني على التوالي، الإبقاء على أسعار المشتقات النفطية الأساسية (البنزين بشقيه والديزل والكاز والغاز) لشهر أيار المقبل كما هي عليه في شهر نيسان الحالي.

وأوضحت اللجنة في بيان، أنها عقدت اجتماعها الشهري اليوم الجمعة برئاسة رئيس اللجنة/أمين عام الوزارة المهندسة أماني العزام، لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً، للفترة من (1-31 ايار المقبل)، حيث تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر نيسان ومقارنتها بمثيلاتها لشهر آذار الماضي.

وذكر البيان، أن اللجنة وبتوجيه من الحكومة ، قررت وللشهر الثاني على التوالي، الإبقاء على سعر بيع البنزين أوكتان 90 عند 760 فلس/لتر وسعر البنزين أوكتان 95 عند 980 فلس/لتر وسعر الديزل عند 555 فلس/لتر وسعر مادة الكاز عند 460 فلس/لتر، كما أبقت اللجنة على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير/أسطوانة.