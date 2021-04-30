قرار محمود عباس بتعطيل الانتخابات يثير رفض حركة حماس وباقي القوى والفصائل، ويُشعل غضب الشارع الفلسطيني
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المعارضة الاكاديمية السعودية مضاوي الرشيد: مقابلة بن سلمان التليفزيونية الاخيرة تكشف إفلاس وعوده
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