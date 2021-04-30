إصابة فلسطينيّ برصاص الاحتلال قرب بيت لحم بادّعاء محاولة تنفيذ عمليّة طعن شرطي وجندي/ فيديو

أُصيب فلسطيني بجراح خطيرة ، إثر إطلاق رصاصٍ الجيش الاسرائيلي عليه، بادّعاء أنه حاول تنفيذ عمليّة طعن قرب مستوطنة “أفرات” في عمق الضفة الغربية المحتلة، والواقعة في الكتلة الاستيطانيّة “غوش عتصيون”، التي تحيط ببيت لحم وتمتد باتجاه الخليل.

وذكرت شرطة الاحتلال الإسرائيليّ في بيان، إن شخصا “حاول طعن شرطيّ وجنديّ في مفترق طرق، بآلة حادة كانت بحوزته”.

وقالت إن عنصر الشرطة “ردّ بإطلاق النار على المنفذ”، مُشيرة إلى أن الفلسطيني يُعالج في المكان من قِبل طاقم طبيّ، بحسب زعمها.

وبعد ذلك، نُقِل الشاب إلى مشفى “شعاريه تسيدك” في القدس المحتلّة، لاستكمال تلقي العلاج.

بدورها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن “قوات الاحتلال أطلقت النار على مواطن، لدى تواجده في منطقة النشاش جنوب بيت لحم”.

ونقلت عن مصدر أمني، قوله إنّ “قوات الاحتلال فتحت نيران أسلحتها على مواطن لم تُعرف هويته حتى الآن، ما أدى لإصابته”.