حماس ترفض تأجيلها او الغاءها.. جيش الإحتلال وأمن السلطة يرفعان حالة التأهب خوفاً من الاحتجاجات على إلغاء الانتخابات
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وزير الثقافة ينعى الفنان محمد ختوم
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