وزير الثقافة ينعى الفنان محمد ختوم

نعى وزير الثقافة على العايد، الفنان محمد ختوم، الذي وافاه الأجل أمس الاربعاء، إثر معاناته مع المرض.

وقال العايد، في بيان صحفي ، إنّ رحيل الفنان ختوم يعتبر خسارة للوسط الفني الأردني والعربي، مستذكراً ما قدّمه للدراما المحلية والعربية، خصوصاً وقد نهض مع فنانين أردنيين روّاد بتمثيل البيئة البدوية والريفية وتوسيع مساحة مشاهدتها لدى جمهورها العربي. وقدّم وزير الثقافة العزاء لأسرة الراحل ولنقابة الفنانين الأردنيين، داعيا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، وان يلهم ذويه والاسرة الفنية الصبر والسلوان .

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