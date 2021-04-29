انخفاض .. وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس تسجيل 47 وفاة و1552 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 709,817
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وزارة البيئة تطلق حملة لقياس ضجيج مركبات توزيع الغاز
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