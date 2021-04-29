قبول الطلبة الذين حققوا متطلبات النجاح للالتحاق بالجامعات الرسمية

أقر مجلس التعليم العالي الموافقة على قبول الطلبة الذين حققوا سابقاً متطلبات النجاح للالتحاق بالجامعات الرسمية، والذين سيتقدمون لامتحان الثانوية العامة لعام (2021) لغايات رفع المعدل، تنافسياً ضمن النسبة المخصصة لطلبة السنوات السابقة.

وبينت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، بأن المجلس سيقوم بزيادة نسبة المقاعد المخصصة لهم عن 5 بالمئة، لقبول أكبر عدد منهم، وذلك بناءً على أعداد المتقدمين منهم بطلبات إلكترونية للقبول الموحد، مع التأكيد على أن زيادة النسبة المخصصة لقبول طلبة السنوات السابقة بناءً على أعداد المتقدمين منهم سيطبق لهذا العام (2021) فقط، بحيث تعود هذه النسبة وهي، 5 بالمئة، لتبقى ثابتة في الأعوام القادمة.

ولفتت الوزارة الى أنه يستثنى من هذا القرار الطلبة الذين استكملوا متطلبات النجاح للالتحاق بالجامعات الرسمية لأول مرة في الدورة التكميلية (2020) فيتم قبولهم تنافسياً ضمن النسبة المخصصة لطلبة السنة الحالية.

كما قرر المجلس المصادقة على التقرير السنوي لوحدات الرقابة الداخلية في عدد من الجامعات الأردنية، والمصادقة على الحساب الختامي لعام 2020 ومشروع الموازنة لعام 2021 لعدد من الجامعات الأردنية.

كما قرر المجلس إعادة النظر في آلية عقد امتحانات الكفاءة الجامعية لطلبة البكالوريوس في الجامعات الأردنية المتوقع تخرجهم وتكليف هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وضع تصور لآلية هذه الامتحانات. وذلك في ضوء الإجراءات الجديدة التي تنوي الهيئة تطبيقها عند اعتماد البرامج الأكاديمية ومتابعة اعتمادها والتي تتضمن معايير ومؤشرات تربط بين الاعتماد والجودة مما يساعد في قياس جودة المخرجات ومدى مواءمتها لمتطلبات سوق العمل، وعليه يمكن متابعة تصويب الجامعات لجوانب التحسين المطلوب في برامجها الأكاديمية بشكل مستمر ، على أن يعمل بالتصور الجديد اعتباراً من بداية العام الجامعي القادم 2021 / 2022.

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