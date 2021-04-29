في يوم ميلاده.. نور الشريف قامة شامخة ونادرة في دنيا الفن

يظل الفنان المصري نور الشريف واحدًا من أبرز نجوم الفن العربي عبر الأجيال، ويعد فنانا شاملا، حيث خاض تجارب فنية عديدة كممثل ومخرج ومنتج، وظل يمنح الفن موهبته ومجهوده حتى رحل عن الحياة عام 2015.

امس الاربعاء حلت الذكرى الـ 75 لميلاد هذا الفنان الكبير، حيث ولد في 28 أبريل من عام 1946 بمنزل صغير في حي السيدة زينب بالقاهرة، والذي عاش فيه سنوات حياته الأولى حتى انضمامه في المرحلة الثانوية لفريق التمثيل بالمدرسة وهنا ظهرت موهبة اكتملت بالدراسة حين حصل على دبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1967 وكان الأول على دفعته.

من باب المسرح وعلى يد الفنان والمخرج المسرحي الراحل سعد أردش كان ظهوره الأول في مسرحية “الشوارع الخلفية” ومن بعدها ظهر في مسرحية “روميو وجولييت”، حيث تعرف في أثناء بروفات المسرحية على الفنان عادل إمام الذي ساعده في خوض غمار السينما بتقديمه للمخرج حسن الإمام الذي أعجب به واختاره في دور “كمال” في فيلم “قصر الشوق” وأبدع نور الشريف في دوره، وحصل عن هذا الدور على شهادة تقدير فكانت الجائزة الأولى في مشواره الفني،

رفض نور الشريف التنازل عن مرتبة “الأمير”، فواصل مسيرة فنية، وشيّد بروجا عالية من النجومية لم يتخطاها أحد، فصنع بموهبته 237 عملا فنيا، ما بين ظهور على الشاشات في السينما والتليفزيون، وحضور على خشبة مسرح، فانتزع آهات الجماهير وتصفيقها حيث شكّل نور الشريف الواقع بكل فئاته في تجسيد بارع لـ”مشخصاتي” يحكي عن مجتمعه.

نور الشريف واسمه الحقيقي محمد جابر عبدلله، يعد أحد أبرز نجوم مصر عبر تاريخها، بدأ التمثيل في المدرسة ومارس كرة القدم لفترة قصيرة وانضم إلى أشبال كرة القدم بنادي الزمالك، ولكن لم يستمر كثيرا.

تنوعت أعماله الفنية بين مسرحيات وأفلام ودراما وما بين إخراج وإنتاج، حيث كان فنانا شاملا بما تحمله الكلمة من معنى، له أعمال كثيرة تركت أثرا في قلوب العالم العربي، وسطّر نور الشريف أسطورة كبيرة تسمى نور الشريف الذي قدم أكثر من ١٠٠ فيلم منها “الظالم والمظلوم، آخر الرجال المحترمين، ابتسامه واحده لا تكفي، ضربه شمس، ليله ساخنه، سنه اولي ثانوي، عماره يعقوبيان، دم الغزال، ومسجون ترانزيت، زمن حاتم زهران والكثير والكثير من الأعمال العظيمة.

إنجازات نور الشريف لم تمنعه من التألق على الشاشة الصغيرة كأحد أبرز نجومها عبر تاريخها، كما أنه قدم للتليفزيون “عمر بن عبدالعزيز، هارون الرشيد، لن أعيش في جلباب أبي، العطار والسبع بنات، الحاج متولي، والدلي بأجزائه الثلاثة، وقدم أيضا للمسرح أعمالا لاقت نجاحًا كبيرًا مثل: القدس في يوم آخر، يا غوله عينك حمرا، يا مسافر وحدك، وإلى جانب التمثيل قام بالإخراج المسرحى والإخراج السنيمائي لفيلم العاشقان الذي جمع بينه وبين زوجته بوسي عام ٢٠٠١،

وعن حياته الشخصيه تزوج من الفنانة بوسي عام ١٩٧٢ وله ابنتان مي وسارة، وانفصل عن زوجته بوسي عام ٢٠٠٧، وقد حصل على العديد والعديد من الجوائز على مدى تاريخه ابرزها جائزة الدولة التقديرية..

رحل الفنان نور الشريف عن عالمنا في عام ٢٠١٥ بعد صراع مع المرض عن عمره يناهز ٦٩ عاما، رحل وترك أعماله الابداعية، كما ترك اسمه العظيم: نور الشريف الفنان المثقف الجميل وآخر الرجال المبدعين.

نور الشريف والأستاذ محمد حسنين هيكل