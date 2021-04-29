ضبط سبعة اعتداءات كبرى على خط مياه ناقل جنوبي عمّان

ضبطت كوادر تفتيش في وزارة المياه والري بمرافقة أمينة، 7 اعتداءات كبرى في مناطق جنوب عمّان، “تتمثل بالاعتداء على الخط الناقل الرئيسي يغذي عدة مناطق في جنوب العاصمة”، وفق بيان للوزارة الخميس.

وقالت الوزارة، إن “كوادرها التفتيشية في مديرية الرقابة الداخلية والمنسق الأمني وبالتعاون مع شركة مياه الأردن مياهنا، وبمرافقة أمنية من قوات الدرك والبادية الملكية، ضبطت اعتداءات كبرى جديدة في مناطق جنوب العاصمة عمّان تتمثل بالاعتداء على الخط الناقل الرئيسي يغذي عدة مناطق في جنوب عمّان وعددها 7 اعتداءات لتزويد برك مياه زراعية ومزارع وبيوت بلاستيكية وتعبئة صهاريج لبيعها”.

وقدرت الوزارة “الكمية المسروقة بأكثر من 950 ألف متر مكعب سنويا، مما يؤثر بشكل كبير على حصص المياه لعدد من المناطق في جنوب عمّان”.

وأوضحت في البيان، “بناء على ما أقرته غرفة عمليات الطوارئ مؤخرا بتكثيف حملات ضبط الاعتداءات في جميع مناطق المملكة، وبناء على عدم اختلالات عدة في انتظام وصول كميات المياه المضخوخة لعدد من مناطق جنوب عمّان، فقد تم التنسيق من خلال المنسق الأمني مع محافظ العاصمة ومديرية الأمن العام (قوات الدرك وقوات البادية الملكية ) بإشراف المقدم إبراهيم النعيمات قائد مقاطعة الجيزة لمداهمة أحد المواقع بالقرب من منطقة اللبن/ جنوب عمّان، وتبين سحب عدة خطوط مياه رئيسية عدد 7 في مواقع مختلفة بأقطار مختلفة 2 انش و3 انش وسحبها لمسافات طويلة”.

ومضى البيان قائلا: “بمتابعتها (للخطوط) تبين أنها تزود عددا من المزارع والبيوت البلاستيكية وبركاً زراعية ومظلات لتعبئة الصهاريج، حيث تم فصل هذه الخطوط وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها ، وإعداد الضبوطات الخاصة بالوقائع واستكمال عمليات المسح للمنطقة التي تجريها طواقم سلطة المياه وشركة مياه الأردن (مياهنا)”.

وأكد البيان، أن “اللجنة المختصة والمعنية بالاستعمالات غير المشروعة حال استكمالها للإجراءات اللازمة، ستقوم بتحويل أوراق الضبوطات وتحديد ملكية الأراضي التي فيها المزارع والبرك للقضاء لضبطهم ومحاسبتهم أمام المحاكم”.

وأشارت الوزارة إلى أن “الخط الناقل الرئيسي يتم ضخ المياه فيه على مدار الساعة، حيث تقدر كميات المياه المضخوخة يوميا التي تسحبها الخطوط التي تسحب مياها مسروقة بأكثر من 950 ألف متر مكعّب سنويا، مما ينعكس على اختلالات كبيرة في مناطق واسعة بجنوب عمّان”.

وشددت على أنه “سيتم استكمال حملات الضبط في عدد من المناطق لإحكام السيطرة على مصادر المياه كافة بكل حزم وفاعلية ، معولة على تعاون المواطنين الدائم مع جهودها الذي هو ما يمكن الوزارة/سلطة المياه من إنجاز مزيد من عمليات الضبط المختلفة في جميع مناطق المملكة وتوفير مئات الآلاف من الأمتار المكعبة التي كان بعض المعتدين يسحبونها بشكل مخالف للقانون”.