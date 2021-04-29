حماس ترفض تأجيلها او الغاءها.. جيش الإحتلال وأمن السلطة يرفعان حالة التأهب خوفاً من الاحتجاجات على إلغاء الانتخابات
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جرينتش+2 03:45
ضبط سبعة اعتداءات كبرى على خط مياه ناقل جنوبي عمّان
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