صيّفت.. كتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة اليوم الخميس وغدًا

ترتفع درجات الحرارة اليوم الخميس، لتسجل اعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 6-7 درجات مئوية، وتكون الاجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شرقية خفيفة السرعة تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الجمعة، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتنخفض درجات الحرارة قليلا يوم السبت، وتصبح الأجواء معتدلةً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً الى حارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتبقى الأجواء الأحد، معتدلةً الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً الى حارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 32 – 19 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 16، وفي مرتفعات الشراة 28 – 14، وفي مناطق البادية 35 – 19، وفي مناطق السهول 33 – 20، وفي الاغوار الشمالية 36 – 20، وفي الأغوار الجنوبية 37 – 23، وفي البحر الميت 36 – 21، وفي خليج العقبة 38 – 24 درجة مئوية.

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