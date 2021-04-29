دولة فلسطين تكرم مؤسسة الأسوار في عكا

كتب شاكر فريد حسن

كرمت دولة فلسطين، مؤسسة الأسوار “العكية” والقائمين عليها الكاتبين يعقوب وحنان حجازي، بوسام الرئيس للثقافة والعلوم، وذلك تقديرًا لدور الأسوار في نشر وتعميق الوعي الوطني والثقافة الوطنية الفلسطينية.

وإنني إذ ارفع أجمل التهاني وأحلى التبريكات الى العزيزين يعقوب وحنان حجازي بهذا التكريم المستحق، ارجو لهما المزيد من العطاء والجهود في خدمة قضايا الوطن، وثقافة الالتزام وحركة الابداع الأدبي والثقافي.

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