انخفاض .. وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس تسجيل 47 وفاة و1552 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 709,817
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جرينتش+2 07:12
تحقيق أميركي بهجومين بـ”الطاقة الموجهة”،أحدهما قرب البيت الأبيض يشبه هجمات مماثلة استهدفت عشرات الأميركيين بالخارج
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