انخفاض .. وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس تسجيل 47 وفاة و1552 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 709,817

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 47 وفاة و1552 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الخميس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى8801 وفاة و709,817 إصابة.

وقد توزعت الإصابات الجديدة على 474 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 342 حالة في محافظة إربد، منها 41 حالة في الرمثا، 167 حالة في محافظة الزرقاء، 110 حالات في محافظة المفرق، 97 حالة في محافظة البلقاء، 73 حالة في محافظة الطفيلة، 72 حالة في محافظة الكرك، 70 حالة في محافظة جرش، 42 حالة في محافظة عجلون، 41 حالة في محافظة العقبة، 41 حالة في محافظة معان، منها 8 حالات في البترا، 23 في محافظة مأدبا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 20109 حالات، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 140 حالة، فيما غادرت 166 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1455 حالة.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 24 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 42 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 28 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 30 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 45 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 24 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 17 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 20 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 18 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 2732 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 680907 حالات.

وأضاف أن 17112 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 6685507 فحوصات، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 07ر9 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 18ر10 بالمئة.