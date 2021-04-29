القبض على شخص أقدم على قتل زوجة شقيقه طعناً

القت الأجهزة الأمنية القبض على شخص أقدم على قتل زوجة شقيقه أثر خلافات عائلية.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن احد الاشخاص أقدم مساء اليوم الخميس في لواء الرصيفة على طعن زوجة شقيقه اثر خلافات عائلية ،حيث تم التحرك إلى الموقع، وأُسعفت المصابة للمستشفى وما لبثت ان فارقت الحياة.

واضاف، انه وبالبحث عن الجاني جرى تحديد مكان وجوده و أُلقي القبض عليه وضبطت الاداة الحادة المُستخدمة بالجريمة وبوشرت التحقيقات.

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