انخفاض .. وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس تسجيل 47 وفاة و1552 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 709,817
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الديوان الملكي يعلن عن وفاة الأمير محمد بن طلال، وتشييع جثمان الفقيد غدا الجمعة ولا بيت عزاء نظراً للظروف الراهنة
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