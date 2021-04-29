اسرة الملاكم المرحوم راشد صويصات تطالب بلجنة تحقيق

طالبت اسرة الملاكم المرحوم راشد صويصات بلجنة تحقيق في ظروف وملابسات وأسباب وفاة ابنهم.

وقالت الاسرة، خلال تشييع جثمان ابنهم : من غير المقبول ان يتم تجهيز المنتخب للمشاركة في بطولة العالم في 10 أيام فقط، مضيفة انه كان يتوجب على اتحاد الملاكمة اجراء فحوصات شاملة للاعبين قبل مشاركتهم في البطولة.

من جهتها طلبت اللجنة الأولمبية الأردنية، اليوم الخميس، من الاتحاد الأردني للملاكمة، بتزويدها كافة الاجراءات والتحقيقات حول وفاة اللاعب الأردني الملاكم راشد الصويصات.

وطالبت اللجنة بتزويدها بكافة الاجراءات التي اتخذت من قبل الاتحاد قبل وأثناء مشاركة منتخب الشباب للملاكمة ببطولة العالم ، ومخاطبة الاتحاد الدولي للملاكمة واللجنة المحلية المنظمة للبطولة، بكافة الاجراءات والتحقيقات التي أجريت بعد وفاة اللاعب صويصات في بولندا.

وقد ودعت الأوساط الرياضية والشعبية في مدينة الفحيص، اليوم الخميس، بطل منتخب الملاكمة راشد صويصات، الذي شيع جثمانه من كنيسة مقبرة الفحيص إلى مثواه الأخير.

وتوفي صويصات بعد تعرضه لنزيف في الدماغ، خلال مشاركته في مباراة ضمن منافسات بطولة العالم التي أقيمت أخيراً في بولندا.

وشارك نائب رئيس اتحاد الملاكمة، مازن القاضي، وعدد كبير من الرياضيين ولاعبي منتخب الملاكمة والمواطنين بحضور مختلف وسائل الإعلام، في تشييع مهيب لبطل المنتخب الوطني صاحب الـ19 عاما، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.