احالة 1914 شكوى عمالية للقضاء منذ بداية جائحة كورونا

احالت وزارة العمل 1914 شكوى ضد منشآت الى القضاء، وذلك منذ بداية جائحة كورونا وحتى نهاية شهر نيسان الحالي.

وبحسب تقرير للوزارة حصلت وكالة (بترا) على نسخة منه اليوم الخميس، فقد بلغ عدد الشكاوى العمالية منذ بداية الجائحة 86472 شكوى، شملت 21093 منشأة، منها 15679 منشأة ورد بحقها شكاوى تتعلق بتأخير الأجور، و5414 منشأة ورد بحقها شكاوى انهاء خدمات، واكثر من 44 الف شكوى واستفسار حول العمل.

واشار التقرير الى ان فرق التفتيش التابعة للوزارة حثت 10890 منشأة لدفع الاجور للعاملين فيها، حيث تسلم 331 ألف و357 عاملا وعاملة في تلك المنشآت أجورهم. ونجحت إجراءات الوزارة بعد متابعة الشكاوى العمالية المتعلقة بإنهاء الخدمات بشكل مخالف لقانون العمل وأوامر الدفاع وبالتعاون مع القطاع الخاص، بإعادة 5716 عاملا إلى عملهم من أصل 9250 عاملا تم انهاء خدماتهم، منهم 3325 عاملا تم إنهاء خدماتهم بشكل قانوني.

وبلغ عدد المنشآت التي زارتها فرق التفتيش في الوزارة بخصوص السلامة والصحة المهنية حوالي 28250 منشأة، حيث تم تحرير 1175 مخالفة بحق المنشآت غير الملتزمة.

يشار الى ان وزارة العمل انشأت منذ بداية الجائحة منصة “حماية” على الموقع الالكتروني لاستقبال الشكاوى العمالية، إضافة إلى استقبال الشكاوى عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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