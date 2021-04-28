افلح ان صدق.. ابن سلمان: إيران دولة جارة وكل ما نطمح له أن تربطنا بها علاقة جيدة، والحوثي يمني ولديه نزعة عربية/ فيديو
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١٠ سنوات على اغتيال ابن لادن.. تنظيم القاعدة يتقهقر بعد رحيل مؤسسه
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